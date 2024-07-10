Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR’da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı bir apartmanın 7'nci katında çıktı. Dairede, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden hane halkının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.