Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı; sağlıkçılar arada kaldı

        DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:12 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı; sağlıkçılar arada kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birine müdahale eden sağlık çalışanları devam eden silahlı kavganın arasında kalırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan U.A. (23), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık çalışanları U.A.’ya müdahale ederken, taraflar arasında bir kez daha silahlı kavga çıktı. Sağlık çalışanlarının üzerinden geçen kurşunlardan ikisi o sırada yolda yürüyen Ş.Ö.'nün sırtına isabet etti. İki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda kovan bulurken, ayrıca bir tabanca da ele geçirildi. Yaralılardan Ş.Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Polis memurlarının beraat ettiği Tahir Elçi davasında gerekçeli karar açıkl...
        Polis memurlarının beraat ettiği Tahir Elçi davasında gerekçeli karar açıkl...
        Tutuklu polis memurlarının beraat ettiği Tahir Elçi davasında gerekçeli kar...
        Tutuklu polis memurlarının beraat ettiği Tahir Elçi davasında gerekçeli kar...