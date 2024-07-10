Diyarbakır'da baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'nde piknik yapmak isterken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 11 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
DİYARBAKIR’da, Dicle Nehri’nde piknik yapmak isterken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 11 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen 11 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, bot yardımıyla kurtarıldı.
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