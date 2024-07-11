Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da park halindeki öğrenci servisi alev alev yandı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da park halindeki öğrenci servisi, motor kısmından alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 01:49 Güncelleme: 11.07.2024 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da park halindeki öğrenci servisi alev alev yandı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da park halindeki öğrenci servisi, motor kısmından alev alarak yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi’nde park halindeki 21 S 0326 plakalı öğrenci servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yandı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, bu sırada yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        90'da finale kaçış!
        90'da finale kaçış!
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Polat çiftine 40 yıl hapis talebi
        Polat çiftine 40 yıl hapis talebi
        Yolcu treni çarptı, metrelerce savruldular
        Yolcu treni çarptı, metrelerce savruldular
        "Yurttan ayrıldı, babası kaçırdı" iddialarına yanıt
        "Yurttan ayrıldı, babası kaçırdı" iddialarına yanıt
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı; sağlıkçıla...
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı; sağlıkçıla...
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartman dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi