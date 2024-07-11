Diyarbakır'da suç çetesine 'Kule' operasyonu; 6 gözaltı

DİYARBAKIR'da motosiklet kiralayarak iş yerlerini kurşunlayan ve silahlı saldırılar gerçekleştiren çeteye yönelik düzenlenen 'Kule' adlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleştirilen iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına yönelik çalışma yaptı. KGYS ve güvenlik kamera görüntülerinden bir dijital alan oluşturan polis, çete üyelerinin motosiklet kiralayarak farklı renklerde folyo ile kapladıkları plakalarını söktüklerini belirledi. Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı 'Kule' adı verilen operasyon düzenlendi.