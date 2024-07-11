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        Diyarbakır'da suç çetesine 'Kule' operasyonu; 6 gözaltı

        DİYARBAKIR'da motosiklet kiralayarak iş yerlerini kurşunlayan ve silahlı saldırılar gerçekleştiren çeteye yönelik düzenlenen 'Kule' adlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:45
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        Diyarbakır'da suç çetesine 'Kule' operasyonu; 6 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da motosiklet kiralayarak iş yerlerini kurşunlayan ve silahlı saldırılar gerçekleştiren çeteye yönelik düzenlenen 'Kule' adlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleştirilen iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına yönelik çalışma yaptı. KGYS ve güvenlik kamera görüntülerinden bir dijital alan oluşturan polis, çete üyelerinin motosiklet kiralayarak farklı renklerde folyo ile kapladıkları plakalarını söktüklerini belirledi. Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı 'Kule' adı verilen operasyon düzenlendi.

        MOTOSİKLET İLE POLİSLERİN ÖNÜNDEN GEÇMİŞ

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada suçta kullanılan ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. Tabancalar kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Balistik incelemenin ardından, silahların karıştığı diğer olaylar tespit edilecek.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden V.D.F.'nin olayda kullandığı ve farklı renk folyo kullandığı motosikletle Asayiş Şube Müdürlüğü önünden geçtiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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