Diyarbakır'da girdikleri çayda boğulan kuzenler, defnedildi

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılıp, boğulan kuzenlere Enes (9) ve Mehmet Hüseyin Oruç'un (14) cenazeleri defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Ambar Çayı'na giren amca çocukları Enes ve Mehmet Hüseyin Oruç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu fark edip, çocukları sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enes ve Mehmet Hüseyin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.