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        Diyarbakır'da anız yangını 9 saatte söndürüldü, 12 bin dönüm arazi zarar gördü

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:45
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        Diyarbakır'da anız yangını 9 saatte söndürüldü, 12 bin dönüm arazi zarar gördü
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangında 12 bin dönüm arazi zarar gördü.

        Silvan ilçesinin kırsal Gözderesi Mahallesi yakınında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Mahalleli de traktörleriyle ekiplere yardım etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, alevlerin arasında kalan 1 traktör yanarak kullanılamaz hale gelirken, 12 bin dönüm arazi de zarar gördü.

        Bölgede hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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