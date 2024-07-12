Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Eski Bağlar Belediyesi Başkanı ve 14 yakınının mal varlıklarına el konuldu

        DİYARBAKIR'da geçen yıl rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakını, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Bağlar Belediyesi Başkanı ve 14 yakınının mal varlıklarına el konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da geçen yıl rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakını, gözaltına alındı. Beyoğlu ve 14 şüphelinin taşınmazlarına ve aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konuldu.

        Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda dijital materyaller, yüklü miktarda döviz ve altın ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Aramaların ardından Beyoğlu ve 14 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Aramalarda ele geçirilen yüklü miktardaki döviz ve altın ile şüphelilerin üzerlerine kayıtlı taşınmazlara tedbiren el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da anız yangını 9 saatte söndürüldü, 12 bin dönüm arazi zarar gö...
        Diyarbakır'da anız yangını 9 saatte söndürüldü, 12 bin dönüm arazi zarar gö...
        Diyarbakır'da girdikleri çayda boğulan kuzenler, defnedildi
        Diyarbakır'da girdikleri çayda boğulan kuzenler, defnedildi
        Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 2'ye yü...
        Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 2'ye yü...
        Sorguda tabancayı nasıl kullandığını tarif edemeyince, dini nikahla yaşadığ...
        Sorguda tabancayı nasıl kullandığını tarif edemeyince, dini nikahla yaşadığ...
        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin davada gerekç...
        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesine ilişkin davada gerekç...
        Diyarbakır'da dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen takviyesi
        Diyarbakır'da dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen takviyesi