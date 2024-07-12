Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 376'ya çıktı

DİYARBAKIR'da, 1775 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 18 yaşında kaçırılan kızı Mizgin için Mardin’den gelen annesi Gazal ve ağabeyi Mehmet Nesih Kaydur’un katılımı ile 376'ya yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1775 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 54 aile, çocuklarına kavuştu. Nöbet tutan ailelerin sayısı, 2016'da İstanbul’da çalışırken kaçırılan kızı Mizgin için Mardin’in Derik ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Gazal ve ağabeyi Mehmet Nesih Kaydur ile 376 oldu. Ağabey Mehmet Nesih Kaydur, “2016’da gitti. Onun için buraya geldik. Beni duyuyorsa eğer ailemiz onu çok özledi. Gelsin artık evine dönsün. Devletimizin gücüne sığınıp gelsin. Annem burayı televizyonda gördü. Geldik” dedi.