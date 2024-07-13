Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Salihli Mahallesi'nde meydana geldi. Çermik yönüne giden Fethullah E. idaresindeki 34 TP 9080 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Muhammet Emin E., Fethullah K. ve Bünyamin E. yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.