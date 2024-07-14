4 ilde 10 kişi boğuldu, uzman uyardı: Tek başınıza yüzmeyin

DİYARBAKIR, Batman, Mardin ve Siirt'te 10 kişi serinlemek için girdikleri göl, baraj ve nehirlerde boğuldu. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, “Boğulmalar derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde oluyor. Özellikle baraj ve göletler, boğulmaların en çok yaşandığı yerler. Tek başınıza buralarda yüzmemeniz gerekiyor” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle son 2 haftada Diyarbakır, Batman, Mardin ile Siirt'te serinlemek için göl, baraj ve nehirlere giren 10 kişi boğuldu. Boğulmalara karşı 2019'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 50 bin çocuk, Diyarbakır'da yüzme eğitimi aldı. 5 bin çocuğun eğitiminin devam ettiği Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda sabah özel birey olan çocuklar, gün içinde de farklı yaş grubundaki öğrenciler eğitim alıyor. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, sıcaklarının başlamasıyla insanların sulak olan yerlere gittiğini ve bunun da risk oluşturduğunu belirterek, “Daha önce de birçok kez uyarı yaptık. Güvenilir yerlerde yüzülmemesini ve yüzme bilmeden suya girilmemesi gerektiğini, birçok kez söyledik ama son zamanlarda yine acı haberler duymaya başladık. Bunlar için ciddi önlem almak lazım. Kurumların bu konuda uyarıları olması gerekiyor. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle ölüm haberlerinin önüne geçmiş olacağız. Boğulmalar derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde oluyor. Özellikle baraj ve göletler boğulmaların en çok yaşandığı yerler. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Muhakkak yanınızda birilerinin olması ya da yüzme bilmeniz gerekiyor. Tek başınıza buralarda yüzmemelisiniz. Bu yüzden buradaki eğitimi çok önemsiyoruz. Burada ciddi anlamda eğitimler verilmektedir” ifadelerini kullandı.