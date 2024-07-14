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        Diyarbakır'da otel ile CHP'li vekilin ailesine ait kafeye silahlı saldırıda 3 tutuklama

        DİYARBAKIR'dabir otel ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:50
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        Diyarbakır'da otel ile CHP'li vekilin ailesine ait kafeye silahlı saldırıda 3 tutuklama
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        DİYARBAKIR'dabir otel ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.G ile ona yardım eden 2 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 11 Temmuz gece saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Bir otel ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açılıp, tehditte bulunuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, ateş edenin kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde V.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. DHA)

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