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        KPSS'nin ardından, parkta dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti (2)

        'İKİNCİSINAVA GİREMEDİ, MAĞDURİYET YAŞIYORUZ'Diyarbakır'da KPSS'den çıktıktan sonra okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlendiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve hastaneye kaldırılan Rabia Alioğlu'nun ağabeyi Bilal Alioğlu, kardeşinin ikinci sınava girmediğini belirterek, "İlk olarak sabah yapılan sınava girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:15
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        KPSS'nin ardından, parkta dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti (2)
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        'İKİNCİSINAVA GİREMEDİ, MAĞDURİYET YAŞIYORUZ'

        Diyarbakır'da KPSS'den çıktıktan sonra okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlendiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve hastaneye kaldırılan Rabia Alioğlu'nun ağabeyi Bilal Alioğlu, kardeşinin ikinci sınava girmediğini belirterek, "İlk olarak sabah yapılan sınava girdi. 14.30'daki yapılacak sınav öncesi öğle arası olduğundan dolayı Koşuyolu Parkı'nda dinlenme esnasında bilinmeyen bir taraftan kafasına maganda kurşunu, isabet etti. Şu anda kendisi mağdur. Büyük hayalleri olan biridir. İlahiyat öğretmeni olarak şu anda böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Kendisi müşahede altında zaten. Bununla ilgili de malum sınav olduğu için; kız kardeşimle ilgili bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Yetkili bakanlardan, Cumhurbaşkanımızdan da bunu talep ediyoruz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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