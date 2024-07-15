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        Kötü koku yayılan evde ölü bulundu; 4 gün önce hayatını kaybetmiş

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve giren ekipler, Bozan Yılmaz'ın (65) cansız bedeni ile karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:30
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        Kötü koku yayılan evde ölü bulundu; 4 gün önce hayatını kaybetmiş
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        DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve giren ekipler, Bozan Yılmaz’ın (65) cansız bedeni ile karşılaştı. Yılmaz'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirliyor.

        Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi’ndeki bir eve, komşularının kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre zilin çalınmasına rağmen açılmayan kapı, itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. İçeri giren ekipler, Bozan Yılmaz’ı yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ve kesi izi bulunmayan, yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Bozan Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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