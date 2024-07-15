Diyarbakır'da eski belediye başkanının kardeşi, silahlı saldırıda yaralandı

DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesinde 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin (44), silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Bilgin’in hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı olarak seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin, kamyonuyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ve ayağından yaralanan Bilgin, ilk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesi'ne, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bilgin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.