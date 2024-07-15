Diyarbakır'da eski belediye başkanının kardeşi, silahlı saldırıda öldü (2)

Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi’nde kamyonuyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mahmut Bilgin, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilgin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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