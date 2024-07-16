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        Aydın'da isale hattındaki göçükte ölen 2 işçi, Diyarbakır ve Mardin'de toprağa verildi

        AYDIN'da, içme suyu isale hattında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 3 taşeron firma işçisinden Ramazan Okul (29) Diyarbakır'da, Şeyhmus Birusk Yapıştıran (29) da Mardin'de son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:50
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        Aydın'da isale hattındaki göçükte ölen 2 işçi, Diyarbakır ve Mardin'de toprağa verildi
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        AYDIN'da, içme suyu isale hattında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 3 taşeron firma işçisinden Ramazan Okul (29) Diyarbakır'da, Şeyhmus Birusk Yapıştıran (29) da Mardin'de son yolculuklarına uğurlandı.

        Olay, 14 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait içme suyu hattında boru döşeme işlemi yapılırken göçük meydana geldi, taşeron firmanın 4 işçisi, toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanlarıyla arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul ve Seyhmus Birusk Yapıştıran öldü, H.D. (27) de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

        Soruşturma sürerken, Ramazan Okul'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp memleketi Diyarbakır'a getirildi. Okul'un cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Şeyhmus Birusk Yapıştıran'ın cenazesi ise memleketi Mardin'in Derik ilçesine getirildi. Yapıştıran, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'nda, 1 yıl önce kaybettiği babasının yanında toprağa verildi. Bekar olan Yapıştıran'ın Derik'te iş bulamadığından bir süre önce ailesinin geçimini sağlamak için Aydın'a gittiği öğrenildi.

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