Aydın'da isale hattındaki göçükte ölen 2 işçi, Diyarbakır ve Mardin'de toprağa verildi

AYDIN'da, içme suyu isale hattında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 3 taşeron firma işçisinden Ramazan Okul (29) Diyarbakır'da, Şeyhmus Birusk Yapıştıran (29) da Mardin'de son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, 14 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait içme suyu hattında boru döşeme işlemi yapılırken göçük meydana geldi, taşeron firmanın 4 işçisi, toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanlarıyla arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul ve Seyhmus Birusk Yapıştıran öldü, H.D. (27) de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.