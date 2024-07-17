Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına hava destekli operasyonda 40 tutuklama

DİYARBAKIR'da uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli, 'Kıvılcım' adlı operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde çok sayıda adres ile 55 şüpheliyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan izin sonrası belirlenen adreslere hava destekli 'Kıvılcım' adlı operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 500 kilo esrar ve türevleri, 70 bin uyuşturucu hap, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL ele geçirildi.