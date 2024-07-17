flaş
Diyarbakır'daeski Bağlar Belediye Başkanı'na tutuklama kararıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan, 1 hafta önce kendisi ile birlikte 15 şüphelinin taşınmazlarına ve aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır’daeski Bağlar Belediye Başkanı’na tutuklama kararı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan, 1 hafta önce kendisi ile birlikte 15 şüphelinin taşınmazlarına ve aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.