flaş Diyarbakır'daeski Bağlar Belediye Başkanı'na tutuklama kararıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan, 1 hafta önce kendisi ile birlikte 15 şüphelinin taşınmazlarına ve aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:51 facebook

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