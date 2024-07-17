Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı tutuklandı (2)

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.

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