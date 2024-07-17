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        Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı tutuklandı (2)

        TESLİMOLDU, TUTUKLANDIDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:58
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        Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı tutuklandı (2)
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        TESLİMOLDU, TUTUKLANDI

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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