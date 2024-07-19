Yavru dik kuyruklu ötleğenin 'yuva yapma oyunu' fotoğraflandı

TÜRKİYE’nin güney kesimlerinde yerleşik kuş türlerinden dik kuyruklu ötleğen (Prinia lepida) yavrusunun yuva inşa etmede kullanılan bitki liflerini gagasıyla koparma anı DHA Muhabiri Selim Kaya tarafından fotoğraflandı. Fotoğrafları inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı ve Kuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Tabiatta hayvanlar bunu sıklıkla gösterir. Avcılardan kaçmayı, yiyecek aramayı, yuva yapmayı, savaşmayı ve mücadeleyi oyunlarla daha genç yaşında gerçekleştiriyor” dedi.

DHA Muhabiri Selim Kaya, Türkiye’nin güney kesimlerinde yerleşik kuş türlerinden olan dik kuyruklu ötleğen (Prinia lepida) yavrusunun, yuva inşa etmede kullanılan bitki liflerini gagasıyla koparma anını Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kabaklı Göleti’nde fotoğrafladı. Fotoğrafları inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı ve Kuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bölgede 300 civarında kuş türünün yaşadığını ifade ederek, “Bölgemiz kuş türleri açısından zengin, 300 kuş türünden biri de dik kuyruklu ötleğen. Görüntülerden şunu görüyoruz, yavruların oyun davranışları ve bu davranışlar bize şunu gösteriyor; hayata hazırlanırken oyunlarla hazırlanma var. Tabiatta biz bunu kuşlarda görüyoruz. O küçücük gagasıyla bitkilerin çok ince liflerini gövdeden, yapraktan, bitkinin kısımlarından kesip çıkarabiliyor. Bununla gerçek hayatta yuvasını kurarken yumurtaları, yavruları çok iyi bir şekilde yumuşak materyal ile koruma imkanı var. Tabiatta hayvanlar bunu sıklıkla gösterir” diye konuştu.