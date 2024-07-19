Otomobil tarlaya yuvarlandı; ABD vatandaşı 3 kardeş yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesi Halkapınar Mezrası Ardantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen GY13 UKP yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobildeki İran uyruklu 3 ABD vatandaşı kardeş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.