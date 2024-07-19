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        Otomobil tarlaya yuvarlandı; ABD vatandaşı 3 kardeş yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki İran uyruklu ABD vatandaşı 3 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:45
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        Otomobil tarlaya yuvarlandı; ABD vatandaşı 3 kardeş yaralandı
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        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki İran uyruklu ABD vatandaşı 3 kardeş yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesi Halkapınar Mezrası Ardantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen GY13 UKP yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobildeki İran uyruklu 3 ABD vatandaşı kardeş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kardeşlerin Ankara’dan İran’a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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