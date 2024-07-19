Diyarbakır'da 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; çıkan toz trafiği aksattı
DİYARBAKIR'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
DİYARBAKIR'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çıkan toz bulutu Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu yakınındaki 7 katlı bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, çıkan toz yüzünden Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Çökme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlatıldı.
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