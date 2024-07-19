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        Diyarbakır'da 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; çıkan toz trafiği aksattı

        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:30
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        Diyarbakır'da 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; çıkan toz trafiği aksattı
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        DİYARBAKIR'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çıkan toz bulutu Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu yakınındaki 7 katlı bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, çıkan toz yüzünden Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Çökme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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