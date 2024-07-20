Dolandırıcılara 7 ilde 'Sekte' operasyonu: 26 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 7 ilde, farklı vaatlerle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik polisin düzenlendiği eş zamanlı ‘Sekte’ adı verilen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26’sı, tutuklandı. Şebekenin sözde güvenli ödeme sistemi kurduğu ve çağrı merkezi ile farklı bahaneler ile sürekli para istedikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine farklı tarihlerde başvuran kişiler, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin, bazı kurumların internet sitelerinin kopyalarını yapıp, bu yolla vatandaşları dolandırdıklarını belirledi. Şüphelilerin güvenli ödeme bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yaptırıp dolandırdığı, kurdukları çağrı merkezlerinden farklı bahanelerle sürekli para istedikleri tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’da olduğunu tespit etti. Polis, ‘Sekte’ ismi verilen eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 sim kart, 18 banka kartı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılırken 26 kişi ise tutuklandı.

DHA’ya konuşan mağdurlardan S.E., evlilik kredisi için internet sitesine başvurduğunu söyledi. S.E., “Önce 5 bin TL başvuru parası istediler. Sonrasında 9 bin 100 TL ilk taksiti istedi. Sonra 12 bin 250 TL talep ettiler, her bir süreçte bir adım ileri diyordu. En son dolandırıldığımı anladım. En yakın polis merkezine başvurdum. Sağ olsunlar ilgilendiler. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yakaladılar. Paramın verilmesini ve şüphelilerin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

‘YAKLAŞIK 90 BİN TL DOLANDIRILDIM’

Dolandırılan A.D., ise, sosyal medyada dolaşırken bir sayfa gördüğünü ve evlilik kredisi ile ilgili olduğunu ifade etti. A.D., “Yeni evlenenlere destek olunacak diye bir krediydi. E-devlet üzerinden başvuru yapılıyor ama bu sahte bir sayfaydı. İlk girdiğimde teminat diye başladım, ödeme yaptım. Aradılar ilk taksiti dediler ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı fark ettim. Emniyete gidip şikayetçi oldum. Allah razı olsun ilgilendiler benimle. Bu tür sayfalara inanmasınlar. O kadar profesyoneller ki parça parça aldılar, sonra daha da istemeye devam ettiler. Yaklaşık 90 bin TL dolandırıldım ve bunu fark ettim. Bu şebekenin yakalanması beni mutlu etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.