Kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Çermik-Siverek kara yolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ömer Çalar idaresindeki kamyonet, Mehmet Y. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kamyonet sürücüsü Ömer Çalar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalar’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, kazada ağır yaralanan kamyon şoförü Mehmet Y. ise ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ömer Çalar, hayatını kaybetti, diğer sürücü Mehmet Y. ise ağır yaralandı.

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