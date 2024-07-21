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        Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı

        DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düşerek ters döndüğü kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:55
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        Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
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        DİYARBAKIR’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düşerek ters döndüğü kazada, aynı aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 ABS 546 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü. Ters dönen otomobildeki H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bismil itfaiyesinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan E.A.K.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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