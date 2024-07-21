Otomobil, 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı (2)

Diyarbakır'da 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak düştüğü, büyük bir toz bulutunun çıktığı görüldü. Yaralılardan E.A.K.'nin hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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