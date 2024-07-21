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        Otomobil, 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA Diyarbakır'da 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:45
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        Otomobil, 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı (2)
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        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA

        Diyarbakır'da 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak düştüğü, büyük bir toz bulutunun çıktığı görüldü. Yaralılardan E.A.K.'nin hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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