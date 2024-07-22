Otomobilin kavşağa çarpığı kaza kamerada
DİYARBAKIR'da, otomobilin kavşağa çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'da, otomobilin kavşağa çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde, Mezopotamya Bulvarı ile Nazım Hikmet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, hızla seyir halindeyken, kavşağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavşağın kaldırımına çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden otomobilin önden kavşağa çarptığı, hava yastıklarının açıldığı ve ardından kaldırıma çıktığı görülüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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