İş yerinde 296 kilo skunk ele geçirildi; 1 gözaltı

DİYARBAKIR'da bir iş yerinde polisin yaptığı aramada 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun, bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesi Aralık Mahallesi'nde, Diyarbakır Bulvarı'ndaki iş yerinde arama yaptı. Aramada, 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucu miktarının, 2024'te gerçekleştirilen ev, iş yeri ve depo aramalarında şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.