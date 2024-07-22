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        İş yerinde 296 kilo skunk ele geçirildi; 1 gözaltı

        DİYARBAKIR'da bir iş yerinde polisin yaptığı aramada 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:35
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        İş yerinde 296 kilo skunk ele geçirildi; 1 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da bir iş yerinde polisin yaptığı aramada 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun, bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesi Aralık Mahallesi'nde, Diyarbakır Bulvarı'ndaki iş yerinde arama yaptı. Aramada, 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucu miktarının, 2024'te gerçekleştirilen ev, iş yeri ve depo aramalarında şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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