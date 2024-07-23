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        Diyarbakır'da anız yangını, 3 saatte söndürüldü

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 01:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 02:00
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        Diyarbakır'da anız yangını, 3 saatte söndürüldü
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi kırsalındaki bir tarlada akşam saatlerinde, anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere yardım etti. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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