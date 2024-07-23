Diyarbakır'da 1 milyon 229 bin kök kenevir ile 379 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon 229 bin 300 kök kenevir ile 379 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR’ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon 229 bin 300 kök kenevir ile 379 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 Temmuz'da bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ile bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi kırsal Hedik, Karahasan ve Yolçatı mahallelerinde narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 milyon 229 bin 300 kök kenevir ile 379 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kenevirler imha edilirken, şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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