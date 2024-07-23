Otomobil, karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı: 12 yaralı

DİYARBAKIR’da otomobilin, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu Çöltepe mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 17 ABR 820 plakalı otomobil, refüje çarpıp, karşı şeride geçerek Mehmet S. yönetimindeki 23 ET 622 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Araçlardan savrulan parçalar da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün ön camına isabet etti. Otobüste hasar oluşurken, kazada sürücülerle minibüsteki S.Z., S.S., E.U., G.Z., C.Z., A.Z., R.D., M.G., D.G. ve Y.G. yaralandı.