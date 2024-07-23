Diyarbakır'da ambulans helikopter, 79 yaşındaki hasta için havalandı

Kulp ilçesinde Mehmet Şerif Güneş, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü. Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen Güneş'in, Diyarbakır'a sevki istendi. Güneş için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'sağlık komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Helikoptere alınan Güneş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Güneş, ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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