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        Diyarbakır'da ambulans helikopter, 79 yaşındaki hasta için havalandı

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yolda yürürken yere düşerek kalça kemiği kırılan Mehmet Şerif Güneş (79), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:55
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter, 79 yaşındaki hasta için havalandı
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        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yolda yürürken yere düşerek kalça kemiği kırılan Mehmet Şerif Güneş (79), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kulp ilçesinde Mehmet Şerif Güneş, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü. Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen Güneş'in, Diyarbakır'a sevki istendi. Güneş için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'sağlık komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Helikoptere alınan Güneş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Güneş, ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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