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        Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırıma çıktı; yaya son anda kurtuldu

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan otomobil, kaldırıma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:55
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        Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırıma çıktı; yaya son anda kurtuldu
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan otomobil, kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, son anda fark ettiği otomobilin önünden çekilerek, çarpmadan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi Yenihal 2 Caddesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, savrularak kaldırıma doğru ilerledi. Bu sırada kaldırımda yürüyen erkek yaya, otomobili son anda fark ederek önünden çekildi. Otomobil kaldırıma çıkarak dururken, içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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