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        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri'nde boğuldu

        DİYARBAKIR'da babasıyla birlikte piknik yapmak üzere Dicle Nehrinin kıyısına gelen Beşir Tunç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:55
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        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri'nde boğuldu
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        DİYARBAKIR’da babasıyla birlikte piknik yapmak üzere Dicle Nehrinin kıyısına gelen Beşir Tunç., serinlemek için girdiği suda gözden kayboldu. AFAD ekiplerince yapılan çalışmada Tunç’un cansız bedeni bulundu.

        Olay, Dicle ilçesi kırsal Değirmenli Mahallesi’nde meydana geldi. Ergani ilçesinde oturan Beşir Tunç, piknik yapmak üzere babasıyla birlikte Dicle ilçesinin kırsal Değirmenli Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri kıyısına geldi. Serinlemek için nehre giren Tunç, bir süre sonra gözden kaybolunca babası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bölgeye kısa sürede AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler AFAD öncülüğünde nehir üzerinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Tunç’un cansız bedenine ulaşan ekipler, bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Tunç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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