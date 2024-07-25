Diyarbakır'da 2 milyon 669 bin kök kenevir ile 203 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir ile 203 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir ile 203 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ile bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Güldiken Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir' operasyonu düzenlendi. Operasyonda toplamda 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir ile 203 kilo esrar ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
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