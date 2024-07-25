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        Eniştesini tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ınEğil ilçesinde Erdal K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:55
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        Eniştesini tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR’ınEğil ilçesinde Erdal K., eniştesi Ramazan L.’yi alışveriş yaptığı marketin önünde tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı. Ramazan L. ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 23 Temmuz’da Eğil ilçesi Dere Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan Ramazan L., bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kayınbiraderi Erdal K., tarafından 3 el ateş edilerek yaralandı. Erdal K., yere yığılan eniştesi Ramazan L.’ye daha sonra defalarca yumruk attı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan L., ilk müdahalenin ardından Eğil İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Karın bölgesine 3 kurşun isabet eden Ramazan L.’nin hayati tehlikesi sürerken, olay yerinden kaçan Erdal K.’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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