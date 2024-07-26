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        CHP'li vekilin ailesine ait otele saldırıda 'Kantar'ın ardından 'Topuz' operasyonu: 5 gözaltı

        DİYARBAKIR'da bir kafe ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişinin tutuklandığı 'Kantar' operasyonunun ardından düzenlenen 'Topuz' operasyonunda da 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:25
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        CHP'li vekilin ailesine ait otele saldırıda 'Kantar'ın ardından 'Topuz' operasyonu: 5 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da bir kafe ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişinin tutuklandığı 'Kantar' operasyonunun ardından düzenlenen 'Topuz' operasyonunda da 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, 11 Temmuz gecesi, Sur ilçesinde meydana geldi. Bir kafe ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılıp, tehditte bulunuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, ateş eden kişinin, kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri 'Kantar' operasyonunda V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde V.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        SORUŞTURMADA İKİNCİ DALGA; 'TOPUZ'

        Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şüphelinin tutuklandığı olayla bağlantısı olduğunu değerlendirilen 5 şüpheliyi daha tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabah saatlerinde 70 polisin katıldığı eş zamanlı 'Topuz' operasyonu düzenlendi. Aramalarda bazı dijital materyaller ve fişekler ele geçirildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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