CHP'li vekilin ailesine ait otele saldırıda 'Kantar'ın ardından 'Topuz' operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR'da bir kafe ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişinin tutuklandığı 'Kantar' operasyonunun ardından düzenlenen 'Topuz' operasyonunda da 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 11 Temmuz gecesi, Sur ilçesinde meydana geldi. Bir kafe ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılıp, tehditte bulunuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, ateş eden kişinin, kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri 'Kantar' operasyonunda V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde V.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.