Dicle Nehri'ne düşen Habip, boğuldu
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde arkadaşları ile gezerken Dicle Nehri'ne düşen Habip Çelik (14), boğuldu.
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde arkadaşları ile gezerken Dicle Nehri’ne düşen Habip Çelik (14), boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşları ile Dicle Nehri kenarında gezen Habip Çelik iddiaya göre, dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Çelik için arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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