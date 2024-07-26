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        Diyarbakır'da 177 bin 495 kenevir bitkisi ile 65 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ın Hani ve Kulp ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 177 bin 495 kök kenevir bitkisi ile 65 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:20
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        Diyarbakır'da 177 bin 495 kenevir bitkisi ile 65 kilo esrar ele geçirildi
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        DİYARBAKIR’ın Hani ve Kulp ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 177 bin 495 kök kenevir bitkisi ile 65 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Hani ve Kulp ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Hani ilçesi kırsal Kaledibi ve Seren mahalleleri ile Kulp ilçesi kırsal Akdoruk Mahallesi’nde yapılan aramalarda toplamda 177 bin 495 kök kenevir bitkisi, 65 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri numune alınmasının ardından imha edildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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