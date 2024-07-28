Saman yüklü TIR seyir halindeyken yandı; alevler tarlaya sıçradı

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yarımtaş Mahallesi yakınında meydana geldi. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden Bitlis’e saman götüren, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü TIR’ı yol kenarına park edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki biçilmiş tarlaya sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken tonlarca saman ve yol kenarındaki tarladaki anız yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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