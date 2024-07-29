Diyarbakır'da 98'i ayakta olan tarihi burçlara Türkiye ve Kıbrıs'taki kentlerin isimlerinin verilmesi önerisi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki Diyarbakır surlarının ayakta kalan 98 burcundan 70'inin restorasyon süreçleri tamamlanırken, Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, burçların her birine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) şehirlerinin isimlerinin verilmesini talep etti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki Diyarbakır surlarının ayakta kalan 98 burcundan 70’inin restorasyon süreçleri tamamlanırken, Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, burçların her birine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) şehirlerinin isimlerinin verilmesini talep etti. Aksu, “Böyle bir şaheser, tarihi 7-8 bin seneye dayanan ve dimdik ayakta duran bu surlarımızı sahiplenilsin. Yılda 5 milyon turist gelir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına da katkısı olur” dedi.
Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından, Valilik desteği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın finansıyla restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarla 70’inin restorasyon süreçleri tamamlanan burçların geriye kalan 28’inin de yapılacak ihalelerle tamamlanacağı öngörülüyor. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin turizmine katkı sunması amacıyla burçlardaki restorasyonun tamamlanarak her birine Türkiye ve KKTC’nin şehirlerinin isimlerinin verilmesini talep etti. Aksu, önerisinin kabul edilmesi halinde bu durumun hem Türkiye’nin 81 ilinin hem de KKTC’nin tanıtımına katkı sunacağını söyledi.
‘ÇOK SES GETİRİR’
Kenan Aksu, önerisinin Diyarbakır turizmini de katkısı olacağını belirterek, “Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Böyle bir şaheser, tarihi 7-8 bin seneye dayanan ve dimdik ayakta duran bu surlarımızı sahiplenilsin. Her bir burca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir kentinin ismini verelim. O burç, o ilin kültür değerlerini yaşatsın. Gelen misafirler de kendi ilinin burcuna gitsin, rehberlik görevlerini yapsınlar. Diğer illerin isimlerinin verildiği burçları da gezip, o ilin kültürü hakkında bilgi sahibi olsunlar. İnanın çok ses getirir ve Diyarbakır turizmine çok katkısı olur. Yılda 5 milyon turist gelir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına da katkısı olur. Lütfen surlarımıza ve burçlarımıza sahip çıkalım. Burçlarımızı 81 ilin müteşebbislerine o ilin kültür değerlerini yaşatması için tahsis edelim. Mesela turist, Van’dan, Rize’den, Kastamonu’dan, Mardin’den gelmiş, Mardin ile ilgili ne görmesi gerekirse orada Mardin’in kendi el işlerini, kültür varlıklarını orada yaşayacak, orada görecek. Diyarbakır turizmine çok katkısı olur. Biz bu burçları 81 ilimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verelim. Bu işe hemen soyunacaklarını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.
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