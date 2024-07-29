Diyarbakır'da 98'i ayakta olan tarihi burçlara Türkiye ve Kıbrıs'taki kentlerin isimlerinin verilmesi önerisi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki Diyarbakır surlarının ayakta kalan 98 burcundan 70’inin restorasyon süreçleri tamamlanırken, Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, burçların her birine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) şehirlerinin isimlerinin verilmesini talep etti. Aksu, “Böyle bir şaheser, tarihi 7-8 bin seneye dayanan ve dimdik ayakta duran bu surlarımızı sahiplenilsin. Yılda 5 milyon turist gelir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına da katkısı olur” dedi.

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından, Valilik desteği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın finansıyla restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarla 70’inin restorasyon süreçleri tamamlanan burçların geriye kalan 28’inin de yapılacak ihalelerle tamamlanacağı öngörülüyor. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin turizmine katkı sunması amacıyla burçlardaki restorasyonun tamamlanarak her birine Türkiye ve KKTC’nin şehirlerinin isimlerinin verilmesini talep etti. Aksu, önerisinin kabul edilmesi halinde bu durumun hem Türkiye’nin 81 ilinin hem de KKTC’nin tanıtımına katkı sunacağını söyledi.