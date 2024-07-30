Akrabaların silah, bıçak ve sopalı kavgasında 1 kadın öldü, 2'si ağır 6 yaralı

DİYARBAKIR'da akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgada Sıdıka Kaya (67) hayatını kaybetti, 2'si yoldan geçen 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba 2 ailenin üyeleri, tartışmaya başladı. Tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 7 kişi yaralandı, 3 araç da zarar gördü.