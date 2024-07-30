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        Hareket halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın söndürüldü

        DİYARBAKIR'da seyir halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:10
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        Hareket halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın söndürüldü
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        DİYARBAKIR'da seyir halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sur ilçesi Hayati Avşar Caddesi'nde 21 BL 292 plakalı ambulansın arka kabini, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü ve ambulanstaki 2 sağlık personeli, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Ambulansta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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