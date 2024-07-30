Hareket halindeki ambulansın arka kabininde çıkan yangın söndürüldü

Sur ilçesi Hayati Avşar Caddesi'nde 21 BL 292 plakalı ambulansın arka kabini, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü ve ambulanstaki 2 sağlık personeli, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Ambulansta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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