Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk bitkisi ve 180 kilo esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk bitkisi ve 180 kilo esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Yorulmaz ve Baharlar mahallelerinde 'Uzman Jandarma 4'üncü Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör Operasyonu' düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk bitkisi, 180 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucular, numune alındıktan sonra imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları'ndan 2'de 2!
        Filenin Sultanları'ndan 2'de 2!
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 180 kilogram esrar ele ge...
        Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 180 kilogram esrar ele ge...
        Doğu ve Güneydoğu'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Doğu ve Güneydoğu'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ilk yılında 85 bin hastaya hizmet verdi
        Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ilk yılında 85 bin hastaya hizmet verdi
        Diyarbakır'da 'turizm polisi' 5 dilde göreve başladı
        Diyarbakır'da 'turizm polisi' 5 dilde göreve başladı
        Diyarbakır'da "Turizm polisi" göreve başladı
        Diyarbakır'da "Turizm polisi" göreve başladı
        Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağı haberl...
        Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağı haberl...