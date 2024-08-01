Diyarbakır'da 2 milyon 300 bin kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk bitkisi ve 180 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Yorulmaz ve Baharlar mahallelerinde 'Uzman Jandarma 4'üncü Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör Operasyonu' düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk bitkisi, 180 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucular, numune alındıktan sonra imha edildi.