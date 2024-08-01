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        13 yıldır aranan çifte cinayet faili, tütün arazisinde yakalandı

        DİYARBAKIR'da, 2011 yılında iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:05
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        13 yıldır aranan çifte cinayet faili, tütün arazisinde yakalandı
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        DİYARBAKIR’da, 2011 yılında iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan A.P. (61), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kırsal mahalledeki tütün arazisinde kaçmaya çalışırken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 2011 yılında kent merkezinde iki kişiyi öldürüp kaçan ve ‘Kasten adam öldürmekten’ aranan A.P.’yi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekipleri A.P.’nin Lice ilçesi kırsalında olduğunu belirledi. Yapılan saha çalışmasında JASAT ekipleri ilçenin kırsal Çavundur Mahallesi Kümeevler mevkisinde tütün yetiştirilen arazide arama yaptı. JASAT ekiplerini gören A.P., kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu A.P., yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmaya götürülen A.P., çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

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