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        Diyarbakır'da tarihi surlara, İsmail Haniye'nin posteri asıldı

        DİYARBAKIR'da bir grup, İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin posterini tarihi surlara astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:40
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        Diyarbakır'da tarihi surlara, İsmail Haniye'nin posteri asıldı
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        DİYARBAKIR'da bir grup, İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin posterini tarihi surlara astı.

        Kentte bir grup, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da, tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin posterini, tarihi surlara astı. Posterin üzerinde, 'Filistin ve ümmetin onuru için şehitliğe hazırız' yazısının olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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