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        Halay çekip, slogan atarak terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı

        DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde terör örgütü mensuplarına moral ve motivasyon vermek amacıyla slogan atıp halay çeken 7 şüpheliden 5'i, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:50
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        Halay çekip, slogan atarak terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı
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        DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesinde terör örgütü mensuplarına moral ve motivasyon vermek amacıyla slogan atıp halay çeken 7 şüpheliden 5’i, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        Dicle ilçesinde terör örgütü mensuplarına moral ve motivasyon vermek amacıyla 7 kişi, slogan atıp halay çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerden 5’i, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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