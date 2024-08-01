Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın

Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DİYARBAKIR Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.