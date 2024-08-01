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        Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın

        DİYARBAKIR Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:50
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        Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın
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        DİYARBAKIR Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

        Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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