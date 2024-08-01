Eşek, ölen yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı

DİYARBAKIR'da eşek, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, belediye ekipleri yavru eşeği gömüp, annesini ise sahibine ulaştırdı.

Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Karaköprü mevkisinde, 30 Temmuz'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yavru eşek, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpması sonucu öldü. Sürücü kaçarken, eşek ise yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden çevredekiler, eşeğe yem ve su verip, belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yavru eşeği gömüp, anne eşeği ise veteriner kontrolünün ardından sahibine ulaştırdı. Aracın tespiti için de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Günlerdir hayvanına ulaşamadığını belirten eşeğin Suriye uyruklu sahibi ise ekiplere teşekkür etti.